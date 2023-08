“Mijn mama wordt niet wakker": koelbloedig jongetje (7) redt leven van moeder (34) dankzij onovertrefbare noodoproep

Weinig volwassenen zijn in staat om in noodsituaties zo kalm en beheerst te reageren als dit zevenjarige jongetje uit de buurt van Parijs. Wanneer hij vaststelt dat zijn moeder “niet wakker wordt”, belt hij ijzig kalm naar de hulpdiensten, voert op indrukwekkende wijze hun instructies uit en redt op die manier het leven van zijn moeder. De hulpdiensten hebben het bewuste audiofragment vrijgegeven. Bij het beluisteren krijg je steevast een brok in de keel van zo veel bravoure.

KIJK. Ontroerend audiofragment laat zien hoe koelbloedig jongetje zijn moeder redt

Het is een pakkend verhaal mét happy end. Op 14 augustus krijgen de hulpdiensten van het Franse departement Yvelines, nabij Parijs, een noodoproep binnen. Aan de andere kant van de lijn: een zevenjarig jongetje.

“Hallo, mijn moeder wordt niet wakker. Komen jullie?”, vraagt hij op een uiterst beheerste manier, terwijl hij zijn adres geeft.

Zonder een moment in paniek te raken, beantwoordt hij alle vragen van de hulpverlener en volgt zijn instructies perfect op. Wat is de leeftijd van zijn moeder? “34". Een huis of een flat? “Een huis.” Wanneer de eerste vragen beantwoord zijn, begeleidt de lieve hulpverlener het kind om de juiste handelingen uit te voeren in afwachting van de hulpdiensten, die onderweg zijn.

“Roep hard in haar oor: mama!” We horen het jongetje vervolgens op een ontwapenende manier vragen: “Mama, gaat het?” Maar nog steeds is er geen teken van leven.

Buik

Het jongetje vertelt dat zijn moeder op haar buik ligt. “Kunnen we nu proberen om je mama op haar zij te leggen? Je legt haar op haar schouder. Het is alsof ze slaapt, maar dan op haar zij”, legt de hulpverlener uit. “Gelukt!” roept het jongetje snel uit, voordat hij onthult dat zijn kleine zusje van 4 jaar ook aanwezig is.

Op aanraden van de operator slaagt het kind erin om zijn moeder op haar rug te leggen. “Kun je je oor naast haar neus leggen en me vertellen of er lucht uit komt? Het jongetje bevestigt dat dit het geval is.

Buurvrouw

De hulpverlener vraagt aan het kind om naar de buren te gaan, terwijl hij het kleintje aanmoedigt: “Het is heel goed wat je hebt gedaan”. We horen het jongetje al snel met iemand praten. Hij legt uit dat hij de hulpdiensten aan de lijn heeft en dat zijn moeder niet wakker wordt. Een buurvrouw neemt de telefoon aan en volgt het jongetje naar zijn huis.

“Is ze bij bewustzijn of niet?” vraagt de operator aan de buurvrouw. “Nee, haar ogen zijn gesloten.” “Ademt ze? Kunt u uw handen op haar buik leggen?” “Ja, ze ademt.”

Felicitaties

“Kan je nog even bij haar blijven tot de hulpdiensten zijn gearriveerd? Zodra de hulpdiensten daar zijn aangekomen, kun je haar zoon feliciteren. Ik denk dat het aan hem te danken is. Feliciteer hem namens ons. Het is ontzettend goed wat hij heeft gedaan. Je kunt nu ophangen, mijn collega’s zijn onderweg.”

Een ambulance heeft de bewusteloze vrouw vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Wat ze mankeerde, is niet bekendgemaakt. Maar haar leven is gered, dankzij het voorbeeldige optreden van haar zoontje.

De lokale brandweer heeft het audiofragment gedeeld op sociale media. “Dankzij zijn koelbloedigheid geeft het jongetje alle essentiële informatie (situatie, adres, enz.) aan de operator, die het kind adviseert en begeleidt bij het uitvoeren van de eerste hulp”, klinkt het.

De hulpverlener die de oproep aannam, getuigde ook bij ‘TF1'. “Ik denk niet dat hij de situatie op dat moment echt begrijpt. Maar alles is duidelijk, alles is precies. Als we alleen maar zulke telefoontjes zouden krijgen, zouden we veel tijd besparen bij de hulpverlening”, vertelde operator Florian Boubet. Het staat dan ook als een paal boven water: “Hij heeft zijn moeder gered”.

Ook op sociale media regent het lofbetuigingen. Sommige gebruikers opperen dat het jongetje geëerd moet worden met een medaille.

