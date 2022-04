“Mijn leven kan eindelijk opnieuw starten”: Amerikaan zit 32 jaar ten onrechte in cel voor moord op kameraad

Een Amerikaan heeft 32 jaar ten onrechte in de cel gezeten voor de moord op zijn kameraad. Nu de naam van Joaquin Ciria (61) eindelijk gezuiverd is, ligt de weg naar de vrijheid open. “Mijn leven kan eindelijk opnieuw starten”, klinkt het vol opluchting. Al dient er eerst nog wel wat papierwerk afgehandeld te worden...

Ciria werd in 1990 gearresteerd voor een schietpartij met dodelijke afloop in een steegje in San Francisco. Felix Bastarrica, een goede makker van Ciria, had daar na een ruzie een kogel in het hoofd gekregen.

Bijna niemand wist toen echter dat Candido Diaz de echte moordenaar was. Hij kende Ciria ook en profiteerde van de gelegenheid om de misdaad in zijn schoenen te schuiven. Met succes: de politie geloofde de geruchten die op straat de ronde deden en richtte bijgevolg het vizier uitsluitend op de onschuldige man.

Chauffeur

Daarbij werd ook George Varela onder druk gezet. Hij was diegene die de schutter met de auto naar de plek van de misdaad gebracht had. Als hij niet zou verklaren dat Ciria de dader was, zou hij door agenten zelf beschuldigd worden van de moord. Varela koos snel eieren voor zijn geld, de rechter veroordeelde Ciria daarna tot levenslang.

De situatie leek uitzichtloos voor de Amerikaan, tot in 2020 de Innocence Commission in San Francisco opgericht werd. In die commissie probeert een team vrijwilligers met wettelijke en medische expertise gevangenen bij te staan die onterecht veroordeeld werden.

“Opeenstapeling van fouten”

Het dossier van Ciria werd gedurende achttien maanden uitgespit. “Het politieonderzoek bleek een opeenstapeling van fouten”, stelt voorzitster Lara Bazelon. “Er waren geen vingerafdrukken of DNA, zelfs het moordwapen is nooit teruggevonden. En vooral: de belangrijkste getuige - in die tijd nog een tiener - heeft een verklaring onder dwang afgelegd.”

Varela biechtte inmiddels tegen zijn zus en een familievriend op dat Ciria wel degelijk onschuldig is. In 2020 dook plots ook nog een andere ooggetuige op. Hij bevestigde dat Bastarrica ruzie gekregen had met Diaz. Na de schoten zag hij die laatste wegvluchten in de auto van Varela. De man smeekte om vergiffenis bij de familie van Ciria omdat hij zo lang gezwegen had.

“Altijd onschuld volgehouden”

“Ciria heeft altijd zijn onschuld volgehouden”, aldus Bazelon. “Twee personen getuigden ook dat hij thuis was op het moment van de schietpartij. Zij zijn tijdens het proces echter nooit opgeroepen geweest, allicht omdat ze enkel Spaans spraken. Als een jury vandaag over deze zaak zou moeten oordelen, zou hij nooit veroordeeld geweest zijn.”

Ciria moet vanwege de administratieve mallemolen nog enkele dagen wachten vooraleer hij effectief op vrije voeten komt. Maar dat kan de pret niet drukken. “Dat gevoel toen de rechter mij vrijsprak... Onbeschrijflijk, alsof ik opnieuw geboren werd”, klinkt het vol euforie. “Mijn leven kan nu opnieuw starten. Mijn grootste angst was om me bij mijn lot neer te leggen en in de gevangenis te sterven.”

Wandeling met zoon

De twee eerste jaren in de cel zijn de moeilijkste gebleken. “Elke nacht legde ik een deken over me heen, sloot ik mijn ogen en maakte ik mezelf wijs dat het een droom was. Maar toen ik wakker werd, zat ik nog steeds opgesloten.”

Ciria zag ook lotgenoten voor zijn ogen aftakelen. “Ze begonnen tegen zichzelf te praten en wisten op den duur niet meer wie ze waren. Zo kon ik niet eindigen. Dat mocht ik mijn familie simpelweg niet aandoen. Wat ik ga doen als ik vrij ben? Een wandeling maken met mijn zoon. Hij was net geboren toen ik in de gevangenis vloog, dus ik heb wat tijd goed te maken.”

Ciria krijgt een schadevergoeding van 130 euro per dag dat hij onterecht opgesloten zat. Na 32 jaar heeft hij zo recht op 1,48 miljoen euro.