“Mijn echtgenoot is achtergebleven”, vrouwen met kinderen ontvluchten noodgedwongen de oorlog zonder hun man

Explosies op beeld vastgelegd tijdens li­ve-interven­tie van CBS-reporter in Amerikaans nieuws

Er zijn afgelopen nacht zeker vier zware explosies gehoord in de Oekraïense hoofdstad Kiev. De aanvallen konden op beeld worden vastgelegd tijdens de live-uitzending van deze CBS-reporter: “Wow! Wat was dat in hemelsnaam? Dat was dichtbij.”

9:19