“Mijn dochter werd drie keer slachtoffer, hoe moet ik dit ooit verwerken?”: Britse moordenaar misbruikt tientallen overleden vrouwen in mortuaria

Een Britse moordenaar heeft de lichamen van zeker 98 overleden vrouwen misbruikt. Als elektricien en onderhoudsman raakte David Fuller met zijn badge probleemloos in de mortuaria van de twee ziekenhuizen waar hij werkte. Daar kon hij gedurende minstens twaalf jaar ongezien toeslaan. Een van zijn slachtoffers was Azra Kemal (24), haar moeder reageert ontzet bij Sky News. “Speurders hebben me verteld dat hij haar drie keer verkracht heeft. Tussendoor had ik haar in alle onwetendheid nog geknuffeld. Hoe moet ik dit ooit verwerken?”, klinkt het. Gisteren gaf Fuller in de rechtszaal voor het eerst ook expliciet toe dat hij in 1987 twee jongedames in Kent vermoord heeft.

De omvang van de zaak in Tunbridge Wells (Kent) neemt ongeziene proporties aan. De politie opent nu zelfs een hulplijn voor familieleden die vrezen dat hun overleden dierbare ooit ten prooi gevallen is aan Fuller. “We zullen nooit met zekerheid weten hoeveel slachtoffers hij echt gemaakt heeft, maar het kunnen er zeker nog honderden meer geweest zijn”, stelt de politie.

Een van hen is de betreurde Azra. Zij was in juli vorig jaar om het leven gekomen na een ongelukkige val van een brug in Kent. Haar arm was ontwricht, haar ribben gebarsten en haar bekken in tweeën gespleten. De zware verminkingen hielden Fuller echter niet tegen om haar te misbruiken.

Nevres, de gebroken moeder van Azra Kemal.

Lusten botvieren

Enkele maanden geleden kreeg de moeder van Azra teneergeslagen agenten over de vloer. “Mijn enige dochter was een jaar geleden gestorven. Méér slecht nieuws konden ze toch niet meer brengen, dacht ik. En dan kreeg ik dus te horen dat mijn dochter in het mortuarium verkracht geweest is op drie verschillende dagen”, aldus Nevres.

De necrofiel bleek toegeslagen te hebben om 16.50 uur, 21.20 uur en 18.50 uur, niet bepaald het midden van de nacht dus. Hij bleef respectievelijk 16, 23 en 35 minuten met haar in de ruimte om zijn lusten bot te vieren. “Tussendoor ben ik afscheid komen nemen van mijn dochter, wat het alleen maar extra pijnlijk maakt. Ik ben twee uur bij haar gebleven. Ik streelde door haar haren, gaf haar kusjes en ben zelfs nog even naast haar in slaap gevallen. Daar putte ik troost uit. Had ik toen geweten dat die griezel over haar heen gekropen was...”

Wendy Knell (links) en Caroline Pierce werden in 1987 vermoord met een tussenpoze van vijf maanden.

Doorgedreven DNA-onderzoek

Fuller liep uiteindelijk tegen de lamp dankzij doorgedreven DNA-onderzoek in twee moordzaken. Wendy Knell en Caroline Pierce werden in 1987 allebei gewurgd en na hun dood verkracht. Het sperma dat hij achtergelaten had op onder meer het beddengoed en een panty zou hem 33 jaar later alsnog de das omdoen. De sporen vertoonden immers grote gelijkenissen met het DNA-staal van zijn broer, dat sinds 2012 in de database zit. Opvallend: het moment waarop Fuller vorig jaar bij hem thuis gearresteerd werd, werd op camera vastgelegd.

Bij de daaropvolgende huiszoeking botsten speurders per toeval op een berg bewijslast. Fuller had zichzelf immers gefilmd terwijl hij seks had met de lijken. In totaal werden vier harde schijven gevonden, met daarop miljoenen harde pornobeelden. De filmpjes waar hij zelf op verschijnt, hield hij verborgen in een doos die vastgeschroefd zat aan de onderkant van een ladekast.

De pervert hield ook een handgeschreven dagboek bij. Daaruit blijkt dat hij telkens bijkomende info over zijn slachtoffers op internet opzocht. De leeftijden van de overleden vrouwen varieerden van 9 tot 100 jaar.

Met zijn badge had Fuller toegang tot de mortuaria.

Andere uren

Maar hoe kon Fuller nu al die tijd ongestoord zijn gang gaan? De vijf personeelsleden die toegang hadden tot het mortuarium draaiden shiften van 8 uur tot 16 uur. Fuller zorgde ervoor dat hij van 11 tot 19 uur werkte, wat hem drie uur speling gaf.

Op elk moment van de dag kon natuurlijk wel een nieuw lichaam binnengebracht worden. Dat probleem regelde Fuller door zich terug te trekken in de autopsieruimte. Vandaaruit konden de deuren van de koelcellen immers óók geopend worden. En in die ruimte hing om logische redenen geen camera.

De koelcellen konden zowel vanuit de autopsiekamer als vanuit de ruimte voor bezoekers geopend worden

“Hij kon dus perfect zo’n koelcel openen en een vrouw misbruiken terwijl aan de andere kant een nieuw potentieel slachtoffer ingeladen werd”, vat Nevres samen. “Duizenden keren is hij die kamer binnengewandeld. Nooit is hem de vraag gesteld wat hij daar ging doen.”