“Mijn charmante troepen”: in het Russische leger dienen vrouwen vooral ter verfraaiing

Geen tomaten? Laten we rapen eten, reageert Britse minister op schaarste groenten en fruit

Door problemen met de oogst in verschillende landen, maar ook Brexit, zijn sommige groenten en fruit moeilijk te vinden in het Verenigd Koninkrijk. Verschillende supermarkten hebben zelfs limieten opgelegd aan klanten. “Het is belangrijk dat de specialiteiten koesteren die we in ons land hebben”, reageert Therese Coffey, minister van Omgeving, Voeding en Plattelandszaken, in het parlement.