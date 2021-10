"Mij eruit pikken was grootste fout uit zijn leven": Kara vertelt hoe ze op 15-jarige leeftijd uit klauwen van seriemoordenaar ontsnapte

Een vrouw heeft in een documentaire uitgebreid uit de doeken gedaan hoe ze als kind uit de klauwen van een seriemoordenaar ontsnapt is. Kara Robinson (35) bestudeerde elke stap die haar ontvoerder zette en was hem zo uiteindelijk te slim af. “Mij eruit pikken als slachtoffer was de grootste fout die hij ooit gemaakt heeft”, klinkt het.

In ‘Escaping Captivity: The Kara Robinson Story’ beschrijft de vrouw uit Columbia (South Carolina) hoe ze op 15-jarige leeftijd in de val gelokt werd door Richard Evonitz. De nachtmerrie die vanaf dan startte, zou in totaal achttien uur duren.

Flashback naar 24 juni 2002: Robinson was de tuin van een vriend aan het besproeien toen een onbekende man met zijn wagen op de oprit stopte. Hij vroeg of hij haar wat tijdschriften mocht overhandigen.

“Toen hij zich naar mij toe boog, voelde ik plots een wapen in mijn nek. Als ik om hulp durfde te roepen, zou hij schieten”, vertelt Robinson.

Volledig scherm Links: Robinson toen ze vijftien jaar oud was. Rechts: seriemoordenaar Richard Evonitz. © RV

Overlevingsmodus

Evonitz dwong haar vervolgens om op de achterbank van zijn wagen te gaan zitten. “Mijn verstand zorgde ervoor dat mijn emoties afgesloten werden. Ik ging in overlevingsmodus.”

De dader nam Robinson mee naar zijn appartement, waar hij haar aan handen en benen vastbond. Hij drogeerde haar ook en zou haar meermaals verkrachten. “Van zodra ik in die flat kwam, wist ik wat zijn bedoelingen waren. Op een of andere manier slaagde ik erin om mijn verstand op nul te zetten en uit mijn lichaam te treden. Zo leek het alsof iemand anders al die kwellingen moest doorstaan.”

Robinson wilde zo snel mogelijk ontsnappen en daarom nam ze elk detail van haar nieuwe omgeving in haar op. Van de opvallende keukenmagneten tot de lange rode lokken in zijn haarborstel, alles sloeg ze in haar geheugen op.

“Twee opties”

“Ik weet niet waar dat vandaan kwam”, aldus Robinson. “Er zat een stemmetje in mijn hoofd dat zei dat ik twee opties had: ofwel zijn bevelen opvolgen, ontsnappen en in leven blijven, ofwel panikeren, vechten en misschien sterven. Ik verplichtte mezelf om zo kalm mogelijk te blijven.”

Op een bepaald moment lag zijn wapen binnen handbereik. “Maar ik besefte dat de kans klein was dat ik een gewelddadige confrontatie zou overleven. Ik bleef mezelf inpeperen dat ik me aan mijn plan moest houden. Eerst zo veel mogelijk informatie over hem inwinnen en dan op het geschikte moment toeslaan.”

Die buitenkans kwam er de volgende ochtend al, toen Evonitz naast haar in bed lag te slapen. Robinson slaagde erin zich te ontdoen van haar handboeien en sloop er stilletjes vandoor. Op straat hield ze een wagen tegen, meteen werd ze naar het dichtstbijzijnde politiekantoor gebracht.

Zelfmoord

Evonitz besefte het gevaar en vluchtte naar Sarasota (Florida). Op basis van haar beschrijving wist de politie hem echter toch terug te vinden. Na een korte achtervolging pleegde hij uiteindelijk zelfmoord.

“Op emotioneel vlak werd ik heen en weer geslingerd”, getuigt Robinson bij Fox News. “Enerzijds ben ik opgelucht omdat ik nooit naar een rechtbank hoefde te gaan. Ik moest aan niemand de gruwelijke details vertellen. Ik hoef me geen zorgen te maken dat hij ooit weer op vrije voeten komt. Maar anderzijds ben ik ook boos. Ik heb het gevoel dat hij nog veel meer misdaden op zijn kerfstok heeft.”

Evonitz bleek immers een seriemoordenaar te zijn. In 1996 ontvoerde en vermoordde hij Sofia Silva (16), een jaar later bracht hij Kristen Lisk (15) en haar jongere zus Kati (12) om het leven. De man werd ook als hoofdverdachte beschouwd in andere moordzaken en kort voor zijn dood zou hij volgens de ‘Washington Post’ nog enkele misdaden aan zijn zus opgebiecht hebben.

“Een opwelling”

“Door zijn zelfmoord is het veel lastiger geworden om hem aan die zaken te linken”, weet Robinson. “En er is ook een deeltje in mij dat best de confrontatie met hem had willen aangaan. Ik wilde dat hij besefte dat ik hem te slim af geweest ben. Hij was blijkbaar het type dat zijn slachtoffers vooraf stalkte. Dat heeft hij bij mij nooit gedaan. Zijn keuze voor mij was dus meer een opwelling. En zo maakte hij de grootste fout uit zijn leven.”

Robinson ging na haar traumatische ervaring aan de slag bij de politie, waar ze zich onder meer richtte op zaken rond (kinder)misbruik. Sinds de geboorte van haar twee zonen houdt ze motiverende toespraken om lotgenoten een hart onder de riem te steken. Ook via filmpjes op TikTok probeert ze zo veel mogelijk jonge slachtoffers te bereiken.

