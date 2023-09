Migratiecrisis zal New York “vernietigen”, zegt burgemeester: “Zie geen einde aan dit probleem”

De migratiecrisis “zal New York vernietigen”, zo heeft Eric Adams gezegd, de Democratische burgemeester van de Amerikaanse megalopool, waar per maand ruim 10.000 nieuwe economische migranten en asielzoekers toestromen. Zijn uitspraken werden donderdag fel bekritiseerd door verscheidene verenigingen.

“Ik heb nog nooit in mijn leven een probleem gehad waar ik geen einde aan zag komen. Ik zie geen einde aan dit probleem”, zei Adams woensdagavond tijdens een debat.

In anderhalf jaar tijd zijn meer dan 110.000 migranten aangekomen in de Amerikaanse megalopool met 8,5 miljoen inwoners. Sommigen werden gestuurd door Republikeinse gouverneurs, die bussen of vliegtuigen charteren om migranten naar Democratische bolwerken als New York, Washington en Los Angeles te sturen.

Immigratie is een heet politiek hangijzer in de Verenigde Staten, en de conservatieven grijpen elke gelegenheid aan om de Democratische president Joe Biden ervan te beschuldigen dat de grens met Mexico veranderd is in een zeef.

Adams vraagt federale hulp

Volgens de huidige wetgeving is New York verplicht om onderdak, voedsel en zorg te bieden aan iedereen die asiel aanvraagt. Burgemeester Adams, een zwarte oud-politieagent, dringt er bij de federale overheid op aan om te helpen bij deze migratiecrisis. “Het medeleven van de New Yorkers mag dan onbeperkt zijn, onze middelen zijn dat niet”, zei hij in augustus.

Zijn opmerkingen woensdag leverden hem stevige kritiek op van organisaties die opkomen voor de rechten van migranten. De New York Immigration Coalition beschuldigde hem er donderdag van “dat hij de verantwoordelijkheid afschuift voor kwetsbare nieuwkomers (...) die op zoek zijn naar veiligheid en kansen”.

“Deze gevaarlijke retoriek is iets wat je zou verwachten van een extreemrechtse politicus”, zeiden de Coalition for the Homeless en de Legal Aid Society in een gezamenlijke verklaring. De opmerkingen van de burgemeester zijn “onverantwoordelijk en gericht op het creëren van angst”, zeiden ze.