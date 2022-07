Migrantenopvangkamp Lampedusa opnieuw overvol

Tv-debat tussen kandidaten Brits premier­schap plots onderbro­ken: beelden tonen Truss die handen voor gezicht slaat en “Oh my God" zegt

Een tv-debat tussen de twee kandidaten om de Britse premier Boris Johnson op te volgen, is gisterenavond plots onderbroken nadat een dreun te horen was in de studio. Beelden tonen hoe Liz Truss haar handen voor haar gezicht slaat en “Oh my God” zegt. Intussen is duidelijk dat presentatrice Kate McCann flauwgevallen is.

0:21