Migrantenkamp ontmanteld in Noord-Franse Grande-Synthe

Wuhan China test opnieuw bloedsta­len uit Wuhan om oorsprong coronavi­rus te achterha­len

12:18 China gaat tienduizenden bloedstalen uit Wuhan onder de loep nemen in de zoveelste poging om de oorsprong van het coronavirus te achterhalen. De stalen, die dateren uit 2019, worden bewaard in het bloedcentrum van Wuhan, de Chinese stad waar de eerste besmette mensen opdoken. Het land kreeg al heel wat kritiek door het gebrek aan transparantie over de origine van het virus.