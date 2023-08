"Migrantencrisis" kan New York 12 miljard dollar kosten, waarschuwt burgemeester

Maak het maar mee: vrouw uit Texas (64) ernstig gewond nadat havik slang op haar laat vallen en beide dieren de aanval inzetten

In de categorie ‘hoeveel pech kan eens mens hebben?’ krijgen we woensdag dit bizarre verhaal uit Texas. Daar is een vrouw tegelijkertijd aangevallen door een havik én een slang, nadat de roofvogel per ongeluk in de lucht zijn tegenstribbelende slangenmaaltijd los op de Amerikaanse liet vallen. Zij was op dat moment haar gras aan het afrijden.