Migrantenboot zinkt tussen Marokko en Canarische Eilanden: 2 doden en 40 vermisten

Boris Johnson door topambte­naar onder­vraagd over lockdown­feest­jes

De Britse premier Boris Johnson is door topambtenaar Sue Gray ondervraagd over de onthullingen over illegale borrels door zijn medewerkers tijdens de coronalockdowns, meldt de Britse krant ‘The Telegraph’. Gray is aangesteld om onderzoek te doen naar de mogelijke overtredingen van de coronaregels door Johnson en zijn entourage. Volgens ‘The Telegraph’ heeft Johnson de topambtenaar geïnformeerd over de mate waarin hij op de hoogte was van de feestjes en borrels.

12:54