Migrantenarbeiders WK Qatar klagen massaal dat salarissen niet worden betaald

Dankzij de invoering van een anonieme klachtendienst is het aantal klachten van migrantenarbeiders in Qatar meer dan verdubbeld. Het niet uitbetalen van de salarissen is hun voornaamste grief, zo blijkt uit twee rapporten van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) die dinsdag zijn gepubliceerd.

Negentien dagen voor aanvang van het Wereldkampioenschap voetbal publiceerde de ILO twee nieuwe rapporten over de arbeidsrechten in Qatar. Daaruit blijkt dat het aantal klachten bij het ministerie van Arbeid meer dan verdubbeld is tussen oktober 2021 en oktober 2022, tot 34.425 klachten. Dat is volgens de rapporten vooral te danken aan de invoering in 2021 van een online klachtendienst waar migrantenarbeiders anoniem hun beklag kunnen maken.

Internationale vakbonden en ngo’s hebben het WK voetbal in Qatar aangegrepen om de slechte arbeidsomstandigheden van migranten in de schijnwerpers te zetten. Die internationale druk heeft Qatar ertoe aangezet om vanaf 2018 grootschalige hervormingen van zijn arbeidswetgeving door te voeren.

Als prioriteit stipt de ILO onder meer de wetgeving over arbeidsmobiliteit aan, die arbeidskrachten in staat moet stellen om makkelijker te kunnen overstappen van de ene werkgever naar de andere. De arbeiders moeten ook sterkere mechanismen ter beschikking krijgen om klacht in te dienen of salaris te recupereren. Ook de rechten van huisarbeiders moet Qatar nog versterken, aldus de ILO.

Permanente aanwezigheid

Ngo’s vrezen dat de arbeidshervormingen in de prullenmand zullen belanden wanneer de internationale schijnwerpers na het WK niet meer op het land gericht zullen zijn. De ILO kan momenteel enkel vaststellen dat “de regering meermaals heeft verklaard dat het WK niet de eindstreep is” en dat de hervormingen deel uitmaken van een breder programma om tegen 2030 de economie te diversifiëren. Die economie steunt nu vooral op de enorme gasvoorraden.

De ILO is sinds 2018 in Qatar aanwezig en blijft voorlopig tot 2023. De regering heeft echter “officieel en publiekelijk” gevraagd dat het agentschap “een meer permanente aanwezigheid” in Doha zou krijgen.

Naast de niet uitbetaalde salarissen, hebben er nog veel wantoestanden plaatsgevonden tijdens de voorbereidingen van het WK in Qatar. De werkomstandigheden waren abominabel en er kwamen zo’n 6.500 mensen om het leven tijdens de tien jaar durende voorbereiding van het wereldkampioenschap.