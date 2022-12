Migranten vluchten na noodlanding uit vliegtuig in Barcelona

Vluchte­ling aan buiten­grens van Europese Unie neergescho­ten

Volgens een onderzoek van de Duitse openbare omroep ARD en andere media zouden Bulgaarse grenswachten een vluchteling hebben neergeschoten aan de buitengrens van de Europese Unie (EU) in Bulgarije. Volgens die media gaat het om een jonge Syriër van wie de naam bekend is en die na het incident naar een Turks ziekenhuis is gebracht. In een eerste reactie op dinsdag ontkende Bulgarije dat zijn grenspolitie op migranten had geschoten. Volgens een verklaring van het ministerie van Binnenlandse Zaken in Sofia, uitgezonden door de staatstelevisie en de staatsradio, probeerden 65 mensen "illegaal de grens over te steken".

6 december