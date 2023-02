Migranten lijden schipbreuk: minstens 27 doden spoelen aan in Zuid-Italië waaronder baby

Persoon in levensge­vaar en andere gewond bij schietpar­tij in Rotterdams café, schutter nog spoorloos

Twee personen zijn zaterdagavond rond 20.30 uur gewond geraakt bij een schietpartij aan de Maashaven Oostzijde in het Nederlandse Rotterdam. Beide slachtoffers zijn met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Een van hen verkeert in kritieke toestand. Er is nog niemand aangehouden.