Migranten lijden schipbreuk in Zuid-Italië: nu al 59 doden, onder wie ook een baby

Het is niet duidelijk hoeveel mensen er in totaal op de boot hebben gezeten. De kustwacht sprak eerst over 120 opvarenden, maar de brandweer had het later over “meer dan 200 mensen”. Ongeveer 80 mensen konden tot nu toe gered worden. ‘RAI’ meldt dat sommige migranten op eigen kracht richting de kust zijn gezwommen. Volgens ‘Ansa’ zijn er verschillende lichamen gelokaliseerd in zee die nog geborgen moeten worden.