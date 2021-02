Migranten komen naar Europa in containers met glas en giftig afval

Premier Rutte over versoepe­lin­gen in Nederland: “We doen iets heel spannends”

23 februari Alle contactberoepen mogen vanaf volgende week dinsdag weer opstarten in Nederland. Concreet gaat het om kappers, schoonheidsspecialisten, nagelstylisten en uitbaters van massagesalons. Een uitzondering geldt voor sekswerkers. Leerlingen in het middelbaar mogen weer minimaal één dag in de week naar school gaan. Winkelen kan enkel op afspraak en wie jonger is dan 28 jaar mag sporten in teamverband. “We zijn het aardig zat aan het worden, maar we zijn op weg naar betere tijden. Dat perspectief is er”, klinkt het.