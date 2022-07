Migranten en vluchtelingen hebben volgens WHO minder toegang tot gezondheidszorg

Miljoenen vluchtelingen en migranten in kwetsbare situaties zijn in minder goede gezondheid dan de inwoners van de gastlanden waarin ze passeren of verblijven en hebben ook minder toegang tot het gezondheidssysteem. Dat blijkt uit het eerste rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie over de gezondheid van vluchtelingen en migranten. Overheden moeten zich dan ook extra inspannen om de nieuwkomers te voorzien van de nodige zorg die aansluit bij hun behoeften, klinkt het woensdag.

“Een op de acht mensen op onze planeet is vluchteling of migrant, en door de klimaatopwarming, oorlogen en andere crisis zoals de coronacrisis, zullen er in de toekomst enkel nog maar meer mensen op de vlucht zijn”, zei algemeen directeur van de WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus woensdag tijdens een persconferentie. Hij benadrukt dat de zorgnoden van die ontheemden vaak genegeerd worden in de transit- of gastlanden, bijvoorbeeld vanwege discriminatie, maar ook omdat ze bang zijn om vervolgd te worden als ze hulp vragen.

Uit een literatuurreview blijkt bovendien dat migranten niet inherent minder gezond zijn dan de inwoners van de gastlanden, maar dat het feit dat ze gemigreerd zijn in combinatie met andere factoren - onderwijs, inkomen, huisvesting, de toegang tot diensten, barrières waarmee ze te kampen hebben - wel een impact heeft op hun gezondheidstoestand.

Zo blijkt uit onderzoek bij 17 miljoen deelnemers uit 16 landen wereldwijd dat migranten die werken minder snel gezondheidsdiensten gebruiken en vaker arbeidsongevallen hebben dan de inwoners van het gastland waarin ze werken. Veel migranten werden dan ook in zware en gevaarlijke jobs, waardoor ze meer risico lopen op ongevallen en andere gezondheidsproblemen, die dan nog verergeren omdat ze minder toegang hebben tot gezondheidszorg.

Inclusieve gezondheidssystemen

De WHO roept overheden dan ook op om inclusieve gezondheidssystemen op poten te zetten, conform aan het principe van het recht op gezondheid voor iedereen. Daardoor kan iedereen op tijd geholpen worden, in plaats van te wachten tot een aandoening acuut wordt. “Gezondheidssystemen zijn maar zo sterk als hun zwakste schakel. De inclusie van vluchtelingen en migranten is een wereldwijde investering voor de ontwikkeling en het welzijn van maatschappijen overal ter wereld”, klinkt het.

Concreet kunnen overheden bijvoorbeeld het wettelijk kader aanpassen. “Zo kan het één tot twee jaar duren voor iemand bescherming krijgt. Er zijn wel adhocdiensten voor asielzoekers, maar wanneer er onregelmatigheden opduiken in de asielaanvraag, wordt het heel moeilijk om nog hulp te krijgen”, zegt Santino Severoni, de directeur van het programma voor gezondheid en migratie van de WHO. Hij wijst erop dat uit een onderzoek blijkt dat 37 procent van de migranten geen gezondheidszorg vraagt omdat ze bang zijn voor deportatie en 30 procent omdat ze de kosten van de zorg niet kunnen dragen. “Het is bovendien vaak moeilijk om de juiste informatie te krijgen over hoe hulp aanvragen en daarnaast blijft het nodig om te investering in de educatie van werknemers”, aldus de arts nog.

Onvoldoende data

Naast beperkingen in het beleid, beschikken overheden en organisaties ook over onvoldoende of enkel gefragmenteerde data over de gezondheidssituatie van migranten. Daardoor is het moeilijk om trends te onderscheiden of een aangepast beleid op poten te zetten. De WHO roept dan ook op migranten systematisch op te nemen in verzamelde data en hen te priotiseren in onderzoek.

Ondanks het feit dat migranten en vluchtelingen wel degelijk benadeeld worden als het op gezondheidszorg aankomt, ziet Severoni wel vooruitgang. “Het onderwerpt blijft politiek gezien controversieel, maar steeds meer landen tonen wel begrip voor de problematiek en doen beter hun best om migranten toegang te geven tot basisgezondheidszorg”, zegt hij. “We zijn nog ver van de ideale situatie, maar we zien wel een veranderende wereld.”

