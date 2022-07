Migranten bij drama in Melilla omgekomen door "verstikking", volgens Marokkaans onderzoek

Week van stierenren­nen in Pamplona ten einde: in totaal 52 ziekenhuis­op­na­mes

Vandaag lopen de San Fermínfeesten in de Noord-Spaanse stad Pamplona op hun einde. Na een week van stierenrennen belandden in totaal 52 mensen in het ziekenhuis. Vijf van hen werden doorboord door de hoorns van de dieren, maar liepen geen ernstige verwondingen op. De meest voorkomende kwetsuren waren kneuzingen en breuken.

14:54