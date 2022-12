MIDTERMS. Warnock wint in Georgia 51ste Senaatszetel voor de Democraten

Democraten VS behouden controle over Senaat

In de Verenigde Staten zullen de Democraten alvast tot 2024 hun nipte meerderheid in de Senaat behouden, dat melden Amerikaanse media. Ze berichten immers dat de partij van de Amerikaanse president Joe Biden ook de midterms heeft gewonnen in Nevada en Arizona. De Democraten behouden hun 50 zetels in de Senaat. De Republikeinen hebben er 49. Over één zetel wordt pas in december beslist.

13 november