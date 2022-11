MIDTERMS. ‘Rode golf’ van Republikeinse overwinningen blijft uit, nek-aan-nekrace voor de Senaat

De Midterms hebben niet tot de ‘rode golf’ geleid waarop de Republikeinen hadden gehoopt. Dat is duidelijk geworden in de eerste uren na de verkiezingen. De kans is wel nog steeds groot dat de Republikeinen het Huis van Afgevaardigden binnenhalen. Over de Senaat is er nog geen duidelijkheid. Problemen met stemcomputers ontsierden de verkiezingen in Arizona. Dat werd door oud-president Donald Trump aangegrepen als bewijs van kiesfraude door Democraten.

De belangrijkste en opmerkelijkste ontwikkelingen: - De verwachte ‘rode golf’ van overwinningen door de Republikeinen blijft voorlopig uit - De kans is wel nog steeds groot dat de Republikeinen het Huis van Afgevaardigden binnenhalen - Over de Senaat is er nog geen duidelijkheid: de uitslagen in Nevada, Arizona, Wisconsin, Alaska en Georgia zullen beslissend zijn - De VS krijgen dit jaar mogelijk een recordaantal vrouwelijke gouverneurs - Generation Z maakt zijn intrede in het Amerikaanse Congres - Trump spreekt over fraude door problemen met stemcomputers in Arizona

KIJK. Greet De Keyser: “Denk dat Biden toch opgelucht is”

De laatste stembureaus zijn gesloten in de Verenigde Staten, waar dinsdag de midterms of tussentijdse verkiezingen zijn gehouden die mogelijk de machtsverhoudingen in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat veranderen. In beide kamers hadden de Democraten van president Joe Biden aan de vooravond van de verkiezingen een nipte meerderheid.

Zoals het er nu uitziet, verschuift de controle in het Huis van Afgevaardigden naar de Republikeinen, verwachten media als 'The New York Times’ en CNN. Zij dienen daarvoor 5 zetels te winnen die voorheen in Democratische handen waren.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In de Senaat liggen de twee partijen te dicht bij elkaar om een prognose te maken. Mocht de verhouding er 50 tegen 50 blijven, dan behouden de Democraten er hun meerderheid omdat de Democratische vicepresident Kamala Harris dan de doorslaggevende stem levert.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Wachten op definitieve resultaten

Omdat veel kiezers in de afgelopen weken al per post hebben gestemd, kan het nog uren duren voordat de definitieve resultaten bekend zijn, in sommige staten wellicht zelfs dagen. Dat komt doordat per post uitgebrachte stemmen in de meeste staten pas op de verkiezingsdag zelf worden geteld, vaak buiten het geautomatiseerde telproces om. Landelijk hebben volgens het US Elections Project naar schatting 24 miljoen mensen per post gestemd.

Huis van Afgevaardigden

De Democratische en Republikeinse leiders van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi en Kevin McCarthy werden herverkozen, zo blijkt uit exitpolls. Indien de Republikeinen het Huis van Afgevaardigden binnenhalen - wat wordt verwacht -, zal McCarthy waarschijnlijk de volgende voorzitter worden van het Huis. Zelf denkt hij dat het al duidelijk is dat zijn partij “het Huis terugneemt”. “Als je morgen wakker wordt, zullen wij in de meerderheid zijn en Nancy Pelosi in de minderheid”, reageert hij op de eerste resultaten.

Als de hoogste Republikein in het Huis zal hij een evenwicht moeten zoeken tussen de verschillende ideologische fracties, van gematigd tot radicaal-rechts, binnen de Republikeinse afgevaardigden. Ook zal hij met de Republikeinen van heel dichtbij toezicht houden op het beleid van Joe Biden. Sowieso zal Biden moeten terugvallen op grotendeels uitvoerende maatregelen en zal hij niet meer kunnen vertrouwen op wetgeving om zijn agenda verder te realiseren indien zijn partij het Huis verliest.

Volledig scherm De Republikein Kevin McCarthy wordt mogelijk de volgende voorzitter in het Huis van Afgevaardigden. © REUTERS

Toekomst Nancy Pelosi onzeker

De huidige voorzitster van het Huis, de Democrate Nancy Pelosi, werd eveneens herverkozen. Zij groeide over de jaren heen uit tot een van de meest prominente figuren binnen haar partij, maar het wordt nu de vraag hoe haar politieke toekomst er zal uitzien als de Democraten het Huis verliezen. CNN berichtte in september, op basis van in interviews met meer dan twintig Democraten, dat Pelosi waarschijnlijk gevraagd zal worden om op te stappen als leider als de Democraten de verkiezing verliezen.

In een reactie op de eerste resultaten lijkt Pelosi niet ontevreden. “Het is duidelijk dat de Democratische kandidaten voor het Huis de verwachtingen zwaar overtreffen in het hele land”, klinkt het.

In het Huis van Afgevaardigden is het nog wachten op een tachtigtal zetels. Verwacht wordt dat de Republikeinen er een lichte meerderheid zullen halen, maar niet de 20 extra zetels waarop ze hadden gehoopt.

Volledig scherm Als ze het Huis verliezen, moet Nancy Pelosi mogelijk opstappen als leider als de Democraten. © REUTERS

Senaat

De Democraten hebben vandaag de kleinst mogelijke meerderheid in de Senaat (50-50) en de Republikeinen moeten op het einde van de rit slechts één zetel van de Democraten afnemen om de controle over te Senaat te krijgen. Met extra aandacht wordt gekeken naar de zogenaamde ‘swing states’, waar het verschil tussen de Republikeinse en Democratische kandidaten in de peilingen zeer klein is.

Democraten op weg naar winst in Pennsylvania

De Democraat John Fetterman zou de Senaatszetel in Pennsylvania winnen, voorspelt NBC News. Dat zou betekenen dat de eerste zetel van de dag van partij verandert. Daardoor liggen de kaarten plots veel beter voor de Democraten. Fetterman, de vroegere ‘lieutenant-governor’ (luitenant-gouverneur), nam het op tegen televisiefiguur Mehmet Oz (Dr. Oz). Pennsylvania is een van de meest competitieve races en de campagne in deze staat was de duurste van heel het land.

Volledig scherm De Democraat John Fetterman zou de Senaatszetel in Pennsylvania winnen, voorspelt NBC News. © Getty Images

Hangt alles af van Georgia?

Vijf races zijn nog niet bepaald. Die in Nevada, Arizona, Wisconsin, Alaska en Georgia. Volgens de voorlopige resultaten zouden de Republikeinen Alaska en Wisconsin kunnen binnenhalen en de Democraten Nevada en Arizona. Het ziet er dan ook naar uit dat het net als twee jaar geleden allemaal zal afhangen van Georgia. Daar zijn de Democraat Raphael Warnock en de Republikein Herschel Walker verwikkeld in een nek-aan-nekrace. Beide kandidaten halen voorlopig niet meer dan 50 procent. Indien dat zo blijft, vindt er op 6 december een tweede ronde plaats.

Concurrent van Trump wint in Florida

Op staatsniveau is er ook in Florida een overwinning voor de Republikeinen. Gouverneur Ron DeSantis werd met een ruime meerderheid herkozen. DeSantis is een mogelijke presidentskandidaat voor 2024 en de grootste Republikeinse concurrent van oud-president Donald Trump. Die waarschuwde hem eerder op de avond nog zich géén kandidaat te stellen voor de Republikeinse presidentsnominatie in 2024, anders zou de oud-president een boekje opendoen over Ron ‘Desanctimonious’ (‘Ron De Schijnheilige’), zoals Trump hem noemt.

Volledig scherm Ron Desantis houdt zijn overwinningsspeech. © Getty Images

Vrouwelijke gouverneurs

Volgens politieke website FiveThirtyEight krijgen de VS dit jaar mogelijk een recordaantal vrouwelijke gouverneurs. Tot vandaag zijn nog maar negen vrouwen tegelijkertijd gouverneur geweest, deze midterms zijn er twaalf vrouwelijke gouverneurskandidaten die minstens 50 procent kans maken om te winnen.

In Massachusetts is procureur-generaal en Democrate Maura Healey verkozen tot gouverneur. Ze wordt daarmee de eerste openlijk lesbische gouverneur van de VS én de eerste vrouwelijke gouverneur van het doorgaans Democratische Massachusetts.

Volledig scherm In Massachusetts is procureur-generaal en Democrate Maura Healey verkozen tot gouverneur. © ANP / EPA

In Arkansas wordt de voormalige woordvoerster van oud-president Trump, Sarah Huckabee Sanders, dan weer de eerste vrouwelijke gouverneur van de staat. Sanders was tussen 2017 en 2019 woordvoerster van het Witte Huis en werd er in die tijd herhaaldelijk van beschuldigd foute of misleidende verklaringen te doen.

Eerste Congressman van ‘Generatie Z’

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft voortaan ook zijn eerste lid of ‘Congressman’ afkomstig uit generatie Z. De 25-jarige progressieve Maxwell Alejandro Frost, een muzikant, Uber-chauffeur en activist voor strengere wapenwetten, won de race in centraal Florida van de Republikein Calvin Wimbish en neemt de vacante zetel van Val Demings over, die vergeefs de Republikein Marco Rubio probeerde te verslaan.

Volledig scherm De 25-jarige Maxwell Alejandro Frost wordt de eerste senator uit generatie Z. © AP

Problemen met stemcomputers in Arizona

Problemen met stemcomputers in de felbevochten Amerikaanse staat Arizona ontsierden dan weer de verkiezingen. De problemen werden direct door de Republikeinse oud-president Donald Trump en zijn medestanders aangegrepen als bewijs van kiesfraude door Democraten. Een rechtszaak die de Republikeinen hebben aangespannen om stemlokalen langer open te houden is door een rechter echter afgewezen wegens gebrek aan bewijs.

KIJK. Trump spreekt over republikeinse overwinning in midterms

Al meer dan 100 ‘election deniers’ verkozen

Volgens 'The Washington Post’ zijn al meer dan honderd Republikeinen verkozen die de resultaten van de verkiezingen van 2020 verworpen hebben. Onder hen ook verschillende Republikeinen die verantwoordelijk worden voor de organisatie van verkiezingen, meldt ook CNN.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Inflatie en abortus belangrijkste thema's

Volgens exitpolls uitgevoerd door diverse Amerikaanse media, waaronder CNN en ABC, waren zorgen over de economische situatie in het land leidend in de keuze van veel kiezers bij de tussentijdse verkiezingen in de VS. Ongeveer een derde van de ondervraagden noemde inflatie als belangrijkste kwestie op basis waarvan ze hun keuze maken. Het onderwerp abortus stond met 27 procent op de tweede plaats, gevolgd door misdaad, immigratie en wapenbeleid.

Amerikanen stemmen ook verdeeld in staatsreferenda

Bij de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen stonden in veel staten ook referenda op het stembiljet, onder meer over abortus en stemrechten. De Amerikanen lijken bij die thema’s net zo verdeeld te stemmen als bij de landelijke verkiezingen.

Sinds Donald Trump de rechtmatigheid van de presidentsverkiezingen in 2020 in twijfel trok, staat dat onderwerp hoog op de agenda in veel staten. In sommige staten konden burgers kiezen voor strengere wetten om het kiesproces te beschermen, in andere staten ging het juist om het vereenvoudigen van het stemproces, zodat iedereen zijn of haar stem kan uitbrengen.

Kies- en stemproces

Ohio stemde bijvoorbeeld tegen het recht voor buitenlanders die permanent in de staat wonen om te mogen stemmen bij lokale verkiezingen en in Nebraska willen de burgers dat iedereen zich met een foto moet identificeren voordat die mag stemmen. In Michigan en Connecticut moet het juist makkelijker worden om te stemmen, door bepaalde stembureaus al dagen eerder te openen.

Abortus

Op het gebied van abortus stemden California, Michigan en Vermont voor het opnemen van abortusrechten in de grondwet van de staat. Dat is een belangrijke opsteker voor mensen die zich daar hard voor maken, nadat het Hooggerechtshof het landelijke abortusrecht dit jaar had afgeschaft.

In Kansas konden mensen kiezen om die bescherming juist af te schaffen, maar dat willen de mensen in die staat niet. Andere staten wachten nog op de uitslagen van hun referenda op abortus.

Ook in Kentucky werd gestemd in het voordeel van abortusrechten. Zo waren er plannen om via een amendement aan de grondwet toe te voegen dat “het recht om abortus uit te laten voeren, niet verzekerd is”, maar die plannen zijn nu gedwarsboomd. Toch blijft de effectieve toegang tot abortus er beperkt door de huidige regelgeving.

In Montana is het nog afwachten wat de verkiezingsresultaten zullen betekenen binnen de abortuszaak.

Marihuana en wapenbezit

Verder stemden de inwoners van Maryland en Missouri voor het legaliseren van marihuana, maar in Arkansas en North Dakota werd dat weggestemd. In Iowa wil een meerderheid het recht op wapenbezit in de grondwet van de staat verankeren.