MIDTERMS. Resultaten lopen binnen: Republikeinse ‘rode golf’ blijft uit, Trump spreekt opnieuw over fraude

De aangekondigde ‘rode golf’ van overwinningen door de Republikeinen lijkt voorlopig uit te blijven in de VS. Daar worden nog volop stemmen geteld na de midterms van gisteren. Problemen met stemcomputers ontsierden de verkiezingen in de felbevochten staat Arizona. Dat werd door oud-president Donald Trump aangegrepen als bewijs van kiesfraude door Democraten. Ook opvallend: de VS krijgen dit jaar mogelijk een recordaantal vrouwelijke gouverneurs.

De belangrijkste en opmerkelijkste ontwikkelingen tot hiertoe: - De ‘rode golf’ van overwinningen door de Republikeinen lijkt voorlopig uit te blijven - Nancy Pelosi is herverkozen, maar haar toekomst als leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden is nog onzeker - Opvallend is de ruk naar rechts van voormalig ‘swing state’ Florida - De VS krijgen dit jaar mogelijk een recordaantal vrouwelijke gouverneurs - Trump spreekt over fraude door problemen met stemcomputers in Arizona

Gisteren vonden in de VS, twee jaar na de laatste presidentsverkiezingen, de midterms plaats, tussentijdse verkiezingen. Alle 435 leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden werden gekozen, net als een derde van de leden van de Senaat - dat zijn er dit jaar 35. Ook werden in diverse staten gouverneurs en andere lokale volksvertegenwoordigers verkozen. De president staat pas in 2024 weer op het stembiljet, maar de midterms worden wel gezien als een referendum over zijn beleid.

Vooraf werd gevreesd voor een Republikeinse ‘rode golf’ die over het land zou rollen, maar voorlopig houden de Democraten nog stand. Het is echter nog wachten op resultaten uit cruciale staten als Pennsylvania en Georgia.

De Democratische en Republikeinse leiders van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi en Kevin McCarthy werden herverkozen. Dat blijkt uit exitpolls. Indien de Republikeinen het Huis van Afgevaardigden binnenhalen - wat wordt verwacht -, zal McCarthy waarschijnlijk de volgende voorzitter worden van het Huis. Als de hoogste Republikein in het Huis zal hij een evenwicht moeten zoeken tussen de verschillende ideologische fracties, van gematigd tot radicaal-rechts, binnen de Repubkleinse afgevaardigden.

Ook zal hij met de Republikeinen van heel dichtbij toezicht houden op het beleid van Joe Biden. Sowieso zal Biden moeten terugvallen op grotendeels uitvoerende maatregelen en zal hij niet meer kunnen vertrouwen op wetgeving om zijn agenda verder te realiseren indien zijn partij het Huis verliest.

Nancy Pelosi

De huidige voorzitster van het Huis, de Democrate Nancy Pelosi, werd eveneens herverkozen. Zij groeide over de jaren uit tot een van de meest prominente figuren binnen haar partij, maar het wordt nu de vraag hoe haar politieke toekomst er zal uitzien als de Democraten het Huis verliezen.

Volledig scherm Als ze het Huis verliezen, moet Nancy Pelosi mogelijk opstappen als leider als de Democraten. © REUTERS

CNN berichtte in september, op basis van in interviews met meer dan twintig Democraten, dat Pelosi waarschijnlijk gevraagd zal worden om op te stappen als leider als de Democraten de verkiezing verliezen.

Ruk naar rechts in Florida

Op staatsniveau is vooral Florida momenteel een grote overwinning voor de Republikeinen. Gouverneur Ron DeSantis werd met een ruime meerderheid herkozen en ook senator Marco Rubio won overtuigender dan verwacht. DeSantis wordt beschouwd als een mogelijke presidentskandidaat voor 2024 en de grootste Republikeinse concurrent van oud-president Donald Trump, die hem eerder op de avond nog waarschuwde zich géén kandidaat te stellen voor de Republikeinse presidentsnominatie in 2024, anders zou de oud-president een boekje opendoen over Ron ‘Desanctimonious’ (‘Ron De Schijnheilige’) zoals Trump hem noemt.

Volledig scherm Ron Desantis houdt zijn overwinningsspeech. © Getty Images

Vrouwelijke primeurs bij gouverneursverkiezingen

Volgens politieke website FiveThirtyEight krijgen de VS dit jaar mogelijk een recordaantal vrouwelijke gouverneurs. Tot vandaag zijn nog maar negen vrouwen tegelijkertijd gouverneur geweest, deze midterms zijn er 12 vrouwelijke gouverneurskandidaten die minstens 50 procent kans maken om te winnen.

In Massachusetts is procureur-generaal en Democrate Maura Healey verkozen tot gouverneur. Ze wordt daarmee de eerste openlijk lesbische gouverneur van de VS én de eerste vrouwelijke gouverneur van het doorgaans Democratische Massachusetts. Maura Healey’s medekandidaat (‘running mate’) Kim Driscoll wordt luitenant-gouverneur van Massachusetts, dat daarmee als eerste Amerikaanse staat ooit twee vrouwen in de hoogste staatsambten krijgt. Naast Healey is ook Tina Kotek uit Oregon een openlijk lesbische kandidaat. Zij zou haar race volgens de peilingen ook winnen.

Volledig scherm In Massachusetts is procureur-generaal en Democrate Maura Healey verkozen tot gouverneur. © ANP / EPA

In Arkansas wordt de voormalige woordvoerster van oud-president Trump, Sarah Huckabee Sanders, dan weer de eerste vrouwelijke gouverneur van de staat. Sanders won van haar Democratische uitdager Chris Jones en neemt zo de post over die haar vader Mike Huckabee tien jaar lang bekleedde. Sanders was tussen 2017 en 2019 woordvoerster van het Witte Huis en werd er in die tijd herhaaldelijk van beschuldigd foute of misleidende verklaringen te doen.

Eerste zwarte gouverneur in Maryland

In Maryland schreef de Democraat Wes Moore dan weer geschiedenis: hij wordt de eerste zwarte gouverneur van de staat. Hij versloeg de extreemrechtse Dan Cox, die gesteund wordt door Donald Trump. Moore vervangt de gematigde Republikein Larry Hogan, die tot tweemaal toe de verkiezingen wist te winnen in de doorgaans blauwe staat. De Afro-Amerikaan is slechts de derde zwarte gouverneur in eender welke staat.

Volledig scherm Wes Moore. © Photo News

Problemen met stemcomputers

Problemen met stemcomputers in de felbevochten Amerikaanse staat Arizona ontsierden dan weer de verkiezingen. De problemen werden direct door de Republikeinse oud-president Donald Trump en zijn medestanders aangegrepen als bewijs van kiesfraude door Democraten. Een rechtszaak die de Republikeinen hebben aangespannen om stemlokalen langer open te houden is door een rechter echter afgewezen wegens gebrek aan bewijs.

Volgens kiesautoriteiten was op een bepaald moment ongeveer twintig procent van de stemcomputers defect in Maricopa County, de dichtstbevolkte county van de staat, en waren technici nodig om het probleem te verhelpen. Het probleem was dat de machines stembiljetten niet naar behoren konden lezen. Toch zouden alle stemmen geteld worden, aldus de leidinggevende verkiezingsambtenaar van Maricopa County.

Dat kon vooraanstaande Republikeinen er niet van weerhouden om kwaadwillige inmenging door de Democraten op te werpen. Zo ondervonden overwegend progressieve kiesdistricten geen problemen met stemcomputers, liet gouverneurskandidaat Kari Lake optekenen. De voormalige tv-presentatrice is het eens met Trump dat hij de presidentsverkiezingen van 2020 door gesjoemel heeft verloren.

Volledig scherm Trump tijdens de verkiezingsnacht in Mar-a-Lago. © Getty Images

Later op de dag verwierp een rechter in Maricopa County een verzoek van de Republikeinen om stembureaus langer open te houden na hun gebruikelijke sluitingstijd van 19 uur (lokale tijd). Volgens de rechter was er geen bewijs dat kiezers geen stem konden uitbrengen vanwege de technische storingen.

Inflatie en abortus belangrijkste thema's

Volgens exitpolls uitgevoerd door diverse Amerikaanse media, waaronder CNN en ABC, waren zorgen over de economische situatie in het land leidend in de keuze van veel kiezers bij de tussentijdse verkiezingen in de VS. Ongeveer een derde van de ondervraagden noemde inflatie als belangrijkste kwestie op basis waarvan ze hun keuze maken. Het onderwerp abortus stond met 27 procent op de tweede plaats, gevolgd door misdaad, immigratie en wapenbeleid.

