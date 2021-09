Middelvinger naar de VS: Guantánamo-gevangenen die werden geruild voor Amerikaanse soldaat nu benoemd in Afghaanse regering

Hoe 9/11 in België begon en hoe de taliban dat plots weer actueel hebben gemaakt

6 september Enkele dagen na de terreur van 11 september 2001 kreeg een Brusselse vrouw een enveloppe toegestopt. Er zat 500 dollar in. “Vanwege Osama Bin Laden, die een schuld met uw man te vereffenen had.” Dit is het verhaal van de moord op Ahmad Shah Massoud, de Afghaanse verzetsheld van wie de zoon op dit moment weer vecht tegen de taliban. De vader werd destijds gedood om 9/11 mogelijk te maken. En dat complot is in België begonnen.