Microsoft mag Activision Blizzard, bedrijf achter ‘Candy Crush’ en ‘Call of Duty’, niet overnemen van Britse waakhond

“Microsoft heeft al een krachtige positie en een voorsprong op andere spelers in de sector van cloud gaming”, beargumenteert de Competition and Markets Authority (CMA) in een persbericht. “Deze deal zou dat voordeel hebben versterkt waardoor het bedrijf de mogelijkheid zou krijgen om nieuwe en innovatieve concurrenten te ondermijnen”, aldus Martin Coleman die het onderzoek naar de overname leidde.

Brad Smith, topman bij Microsoft, laat op Twitter weten dat het bedrijf in beroep zal gaan tegen het besluit van de CMA. “We zijn vooral teleurgesteld dat na lange deliberaties dit besluit een gebrekkige kennis van de markt lijkt te weerspiegelen”, staat te lezen in de mededeling.

Ook Bobby Kotick, de CEO van Activision Blizzard, is teleurgesteld. “Als de beslissing van de CMA staande wordt gehouden zal dat investeringen, concurrentie en jobcreatie hinderen in de Britse gamingindustrie”, schrijft hij in een mail die werd verstuurd naar het personeel. Het bedrijf werkt samen met Microsoft om beroep in te dienen.

Dat de CMA de overname blokkeert, is enigszins onverwacht. Microsoft sloot namelijk allerhande overeenkomsten met onder andere Nintendo en Nvidia om concurrentiewaakhonden te paaien. Dinsdag zeiden betrokkenen zelfs dat ze de overname zouden afronden zonder toestemming van de Amerikaanse waakhond, als de Britten en de EU hun goedkeuring gaven.

Grootste overname ooit in gamingindustrie

Microsoft kondigde in januari vorig jaar aan Activision te willen overkopen voor 68,7 miljard dollar, de grootste overname in de sector ooit. Dat stootte vrijwel meteen op protest van grote concurrent Sony, dat de PlayStation ontwikkelt. De tegenstand kwam neer op het populaire schietspel ‘Call of Duty’. Het Japanse bedrijf vreesde dat Microsoft dat exclusief zou houden voor de Xbox, ondanks beloftes van de Amerikanen om dat niet te doen.

Er was ook de vrees dat Microsoft games als ‘World of Warcraft’, ‘Call of Duty’, ‘Diablo’ en ‘Overwatch’ zou toevoegen aan het Game Pass-abonnement. Daarin zitten alle games ontwikkeld door Microsoft of waarvoor het bedrijf deals sloot. Een deel van de catalogus kan ook gestreamd worden. De CMA vreest dat Microsoft te dominant wordt in die technologie als het Activision Blizzard inlijft.

Om te bewijzen dat Microsoft niets te winnen heeft met de exclusiviteit van ‘Call of Duty’ sloot het onder andere in februari dit jaar een deal met Nvidia, dat een gamestreamingdienst heeft die concurreert met die van Xbox. Ook zouden er gedurende tien jaar ‘Call of Duty’-games gaan verschijnen op consoles van Nintendo en werd er een overeenkomst gesloten met Valve, van de populaire online gamewinkel Steam.

Amerikanen en EU moeten zich nog uitspreken

Oorspronkelijk was het de bedoeling de overname af te ronden tegen 18 juli. Microsoft zal nu met Activision Blizzard moeten onderhandelen om de gesloten overeenkomst te verlengen in de hoop dat het in beroep de CMA kan overtuigen. Lukt dat niet dan moet het drie miljard dollar boete betalen aan het gamebedrijf.

De Europese Commissie plant zich tegen 22 mei uit te spreken over de deal. De Amerikaanse concurrentiewaakhond FTC wil een rechter zich laten uitspreken, met een eerste zitting op 2 augustus.