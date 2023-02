Microsoft: Iraanse hackers achter cyberaanval op Charlie Hebdo

De hackers stelden zich voor als de 'Holy Souls', maar het gaat in feite om het Iraanse cyberveiligheidsbedrijf Emennet Pasargad, dat Microsoft 'Neptunium' noemt. Datschrijft Clint Watts, een verantwoordelijke van Microsoft, in een blogpost.

Emennet Pasargad was de werkgever van twee Iraniërs die in de Verenigde Staten in verdenking werden gesteld van het organiseren van een desinformatiecampagne om de presidentsverkiezingen van 2020 te beïnvloeden.