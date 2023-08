Microsoft haalt Teams-applicatie uit Office

KIJK. Republi­kein­se toppoliti­cus (81) ‘bevriest’ opnieuw tijdens persconfe­ren­tie en staart seconden­lang stilzwij­gend voor zich uit

Mitch McConnell (81), de fractieleider van de republikeinen in de Amerikaanse senaat, viel tijdens een persconferentie woensdag plots helemaal stil. Het is de twee keer op een maand tijd dat dat hem overkomt, waardoor de vragen over de gezondheidstoestand van het 81-jarige Republikeinse kopstuk opnieuw de kop op steken.