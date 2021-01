Michelle Obama: “Snelle en serieuze consequenties nodig voor falend leiderschap”

Vlaamse kinderarts in Londens ziekenhuis ziet hoe hoofdstad kreunt onder nieuwe golf: “Ik zie een muur van ziekenwa­gens”

7 januari Wordt Londen het Bergamo van de derde golf, zoals Luik dat in de tweede golf was? De ambulances staan er in rijen aan te schuiven maar de ziekenhuizen kunnen de toevloed patiënten amper slikken. Een Vlaamse kinderarts die in Londen werkt, ziet hoe de zorg zich dubbel moet plooien. “Ze vragen nu mensen van de neonatologie op de Covidafdeling, alsof zij ineens zestigers van 100 kilo kunnen omdraaien?”