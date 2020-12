Michel Fourniret in beschuldiging gesteld voor verdwijning en dood van Lydie Logé in 1993

De 29-jarige Lydie Logé verdween in Saint-Christophe-le-Jajolet op 18 december 1993. Haar lichaam is nooit teruggevonden.



De zaak werd in 2009 geseponeerd, maar in 2018 werd het dossier heropend. Dat gebeurde nadat een verband gevonden werd tussen organische verbindingen die in de bestelwagen van Fourniret werden gevonden en het DNA van een nakomeling van Lydie Logé.



In november 2019 werden Fourniret en zijn ex-vrouw Monique Olivier al gerechtelijk aangehouden in de zaak.