Michel: “Arabische landen en Golfstaten willen duidelijkheid over Europese energiestrategie”

De Arabische landen en de Golfstaten verwachten van de Europese Unie enige duidelijkheid over haar energiestrategie op middellange en lange termijn en over haar bereidheid om samen te investeren. Dat heeft de Europese Raadsvoorzitter Charles Michel gezegd na recente bezoeken aan Algerije, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië.

"We moeten duidelijk zijn over het beeld dat we hebben van onze realiteit op energiegebied in de toekomst", zo blikte Michel vrijdag in een gesprek met een aantal persagentschappen terug op zijn reizen in de regio, want deze partners of potentiële partners "vragen duidelijkheid en voorspelbaarheid".

Energie was uiteraard het centrale gespreksthema tijdens de bezoeken. Nu Moskou de gaskraan dichtdraait, willen de Europeanen op korte termijn hun gasbevoorrading diversifiëren, en intussen verder inzetten op hernieuwbare energie en groene waterstof, met als doel om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te worden.

In Algerije werden mogelijkheden vastgesteld om de gasleveringen te verhogen, via Italië en Spanje. "Maar het is voor hen belangrijk om duidelijkheid te verkrijgen van de EU. Zijn we bijvoorbeeld bereid om samen met hen te investeren in interconnectie met Italië, bijvoorbeeld in een mogelijke tweede pijpleiding?", aldus Michel.

Dezelfde vragen doken op in Qatar, dat op korte termijn "gas dat Azië niet nodig heeft zou kunnen omleiden naar Europa", maar die ook wenst "te investeren om de leveringsvolumes te verhogen in de toekomst", zei Michel.

Qatar, de grootste lng-producent ter wereld, wordt momenteel vanuit alle hoeken het hof gemaakt.

Saoedi-Arabië wil op zijn beurt de grootste leverancier van groene waterstof worden. Ook dat vereist investeringen en de Saoedi's "bieden ons aan om deel te nemen aan concrete projecten", aldus de Europese Raadsvoorzitter.

Langetermijncontracten

De leiders van deze landen willen weten waar ze aan toe zijn, stelde Michel vast. "Zijn wij bijvoorbeeld bereid om langetermijncontracten op lange termijn te aanvaarden, bijvoorbeeld? (...) Hun boodschap is 'jullie zeiden ons enkele jaren geleden dat fossiele brandstoffen voorbij zijn, dat jullie stoppen met ze te financieren, dan hebben jullie moeilijkheden vanwege de oorlog en vragen ons om dat op te vangen... Maar wat wil dat zeggen voor de toekomst'"?

Michel dringt aan op Europese coördinatie. "De energiemix is een nationale bevoegdheid, maar men voelt goed aan dat, indien we tegen 2050 klimaatneutraliteit willen, en in gevallen van crisis zoals nu met de oorlog in Oekraïne, het meer dan ooit noodzakelijk is om meer te coördineren op Europees niveau", aldus de Belgische oud-premier.

Daarom is het gemeenschappelijk aankoopplatform (dat voorlopig geen overtuigende resultaten oplevert, nvdr) voor Michel "geen detail". "De lidstaten moeten aanvaarden dat er meer Europese coördinatie nodig is. Als er politieke wil is, dan zou de Commissie de mogelijkheid kunnen hebben om in samenwerking met de lidstaten een gemeenschappelijke aanpak uit te stippelen en onderhandelingen met derde landen te openen".