Miami Beach waarschuwt studenten die ‘spring break’ al te uitbundig willen vieren: “Ga dan naar Vegas”

Vorig jaar kon de oprukkende coronapandemie heel wat Amerikaanse studenten niet tegenhouden om de traditie van ‘spring break’ toch ten volle te gaan beleven in Florida. De feestvarkens zetten zo verschillende uitbraken van Covid-19 in gang. Miami Beach wil zo’n scenario dit jaar vermijden en roept de jongeren op zich keurig aan de coronamaatregelen te houden of anders maar naar Las Vegas te vliegen.

Traditioneel vindt spring break ergens eind februari-begin maart plaats in de Verenigde Staten. Deze voorjaarsvakantie leidt de lente (‘spring’ in het Engels) in - vandaar de naam. De studenten laten zich dan vaak helemaal gaan. Naast Texas en de Bahama’s is dé plek bij uitstek om dat te doen de staat Florida, met enkele leuke stranden en een berucht nachtleven. Bekendste hotspot daar: Miami Beach, waar elke dj met een béétje naam ooit wel eens naartoe vloog om er het publiek te gaan vermaken.

Maar, net als vorig jaar, strooit corona opnieuw roet in de feestmaaltijd. Verscheidene scholen en universiteiten hebben spring break zelfs al afgelast, in een poging om ongezonde samenscholingen te voorkomen. Maar dat neemt de angst bij de lokale overheden in Florida niet weg. Plaatsen als Miami Beach en Fort Lauderdale verwachten ondanks corona toch weer een heel pak ‘springbreakers’. De burgemeester van Miami Beach, de democraat Dan Gelber, vreest zelfs voor een “mogelijk nog grotere spring break dan anders, terwijl grote bijeenkomsten nu het laatste zijn wat we willen”.

Want vluchten en hotels zijn goedkoop én dus erg verleidelijk voor de jeugd. Daar komt nog eens het zware winterweer van de voorbije weken bij in verschillende delen van de VS, dat de studenten maar al te graag achter zich willen laten. En dan heb je nog de coronaregels die in de achtertuin van Donald Trump allemaal wat losser dan in vele andere staten zijn voor bars en nachtclubs. Zo mogen zij openblijven aan de helft van de normale capaciteit.

Volledig scherm En 's avonds zetten de studenten traditioneel nog een stapje in de wereld tijdens spring break in Miami Beach. © REUTERS

Om te vermijden dat het aantal coronabesmettingen enorm zou toenemen na de spring break kondigde Miami Beach een nultolerantiebeleid aan voor de periode van 22 februari tot 12 april. Optredens zijn gebonden aan geluidsnormen en er is een avondklok: om middernacht moet iedereen thuis zijn. Verder zijn alcohol, luidsprekers, tenten en frigoboxen op het strand verboden. De politie zal ook meer dan anders patrouilleren. Sommige stranden zullen maar een beperkt aantal gasten toelaten.

De city manager van Miami Beach, Raul Aguila, richtte zich tijdens de gemeenteraad kordaat tot de jongeren. “Als jullie van plan zijn om met een alles-moet-kunnen-houding naar hier te komen, boek dan nu jullie vlucht maar om naar Vegas. Miami Beach zal geen anarchie toelaten”, zo citeert de Wall Street Journal hem. Over de extra maatregelen zei hij dit: “Als je een vakantie in Miami Beach plant, gedraag je dan verantwoordelijk of je wordt aangehouden”.

Volledig scherm Vorig jaar was het onder meer druk in Fort Lauderdale tijdens de spring break. © BELGA

Volledig scherm Dit soort taferelen - zoals aan Clayton's Beach op het Texaanse South Padre Island in 2018 - willen ze in Florida dit jaar liever niet zien. © EPA

