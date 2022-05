Miah (11) deed alsof ze dood was om schietpartij in Texas te overleven: “Ze smeerde zich in met bloed van vriendinnetje”

LIVE OORLOG OEKRAÏNE. VS bereiden zich voor om geavanceer­de langeaf­stands­ra­ket­ten naar Oekraïne te sturen

De Verenigde Staten bereiden zich naar verluidt voor om geavanceerde langeafstandsraketten naar Oekraïne te sturen. In bepaalde kringen bestaat de vrees echter dat de raketten ingezet zouden worden om Russische doelwitten aan te vallen en zo te leiden naar verdere escalatie van het conflict. Verder heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky Rusland ervan beschuldigd een “genocide” uit te voeren in Donbas, in het oosten van het land. In diezelfde regio staat het Oekraïense leger zwaar onder druk, aldus de militaire staf van dat land. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in onze liveblog.

13:33