Mexico zet belangrijke stap naar legalisering cannabis

"Verkoop cannabiso­lie en krijg een miljoen" ...of een celstraf

19 maart Er is in ons land een piramideverkoop aan de gang met cannabisolie. Uw krant ontdekte dat een Amerikaans bedrijf al maanden mensen ronselt om producten te slijten die illegaal zijn in België - via internet, maar ook op events in Antwerpen. Vertegenwoordigers beloven verkopers enorme winsten en beweren dat de business legaal is. "Niet toehappen", waarschuwt het FAVV.