Mexico verbiedt roken in de openbare ruimte

‘Rambo van Rusland’, die hoofdrol speelde in “Poetins favoriete film”, bekriti­seert oorlog: “Voel niets dan haat voor Russische soldaten”

Een bekende Russische acteur die in het verleden steun kreeg van president Vladimir Poetin riskeert veroordeeld te worden voor enkele hekelende uitspraken over zijn vaderland. Artur Smolyaninov, die de bijnaam ‘de Rambo van Rusland’ krijgt, zei in een recent interview dat hij niets dan haat voelt voor Russische soldaten en bereid is om in Oekraïne tegen hen te gaan vechten. De Russische Onderzoekscommissie heeft nu de opdracht gegeven een proces tegen Smolyaninov te starten.

16 januari