Mexico en zijn 129 miljoen inwoners krijgen wellicht vrouwelijke president

Opgedoken beelden van ‘duizenden dode vissen in Japan’ niet gelinkt aan lozing afvalwater Fukushima

Een video op sociale media toont zogenaamd ‘duizenden dode vissen’ in de buurt van een strand in Japan. Sommigen beweren dan ook dat dit komt na de lozing van afvalwater uit de Fukushima-kerncentrale in de Stille Oceaan. De video, gedeeld in het Chinees en het Koreaans, is enorm populair en gaat overal rond. Volgens nieuwsdiensten ‘Euronieuws’ en ‘AFP’ klopt de video niet en toont het oude beelden.