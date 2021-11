Mexico en VS nog niet akkoord over 'blijf in Mexico'-regel

Onder voormalig Amerikaans president Donald Trump introduceerden de VS de 'blijf in Mexico'-regel. Daardoor moesten asielzoekers voor de volledige duur van hun procedure in Mexico blijven. Huidig president Joe Biden schafte de regel kort na zijn aantreden af, maar een federale rechter in Texas draaide die beslissing terug. Ook in hoger beroep werd besloten dat de regering van Biden de 'blijf in Mexico'-regel moet handhaven, de wijze waarop het programma was afgebouwd was niet volgens de wet.