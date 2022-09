Mexico door aardbeving getroffen

Wetenschap­pers vinden bewijzen van mogelijk zwaarste aardbeving die de mens ooit meemaakte

De sterkste aardbeving ooit gemeten was tot nu toe die van Valdivia in Zuid-Chili op 22 mei 1960. De beving had een kracht van ongeveer 9,5 op de momentmagnitudeschaal. Maar wetenschappers hebben nu bewijzen gevonden van een nóg grotere mega-aardbeving op onze planeet. Die vond zo’n 3.800 jaar geleden plaats in het noorden van Chili en is, voor zover geweten, de zwaarste die de mensheid ooit te verwerken kreeg.

20 april