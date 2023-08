Mexico begint met nieuwe registratie van tienduizenden verdwenen mensen

Mexico is begonnen met het proces om vele tienduizenden verdwenen mensen te registreren in een centrale databank. De regering van president Andrés Manuel López Obrador hoopt daarmee meer duidelijkheid te krijgen over hoeveel mensen er precies worden vermist. Vorig jaar werd dat aantal nog op meer dan 100.000 mensen geschat.

Om de gegevens te verzamelen stuurt de Mexicaanse overheid functionarissen naar mensen die een familielid als vermist hebben opgegeven. Dat zal een enorme opgave zijn, want hoewel niemand precies weet hoeveel Mexicanen spoorloos zijn verdwenen, ligt het aantal volgens de Nationale Zoekcommissie (CNB), een federaal overheidsinstituut, rond de 100.000. Daarmee ligt het aantal vermissingen in Mexico veel hoger dan het totale aantal zaken in Argentinië, Chili, Uruguay en Brazilië bij elkaar tijdens de militaire dictaturen in die landen tijdens de jaren zeventig van de vorige eeuw.

De nieuwe registratiepoging van de regering wordt evenwel slecht ontvangen door veel familieleden van vermiste Mexicanen. Vorige week werd bekend dat de directeur van de Nationale Zoekcommissie, Karla Quintana, is opgestapt. Volgens de Amerikaanse krant The Washington Post deed ze dat uit frustratie, omdat de regering van López Obrador zou proberen om het aantal verdwijningen naar beneden te duwen. Volgend jaar zijn er presidentsverkiezingen in Mexico; de partij van López Obrador, die grondwettelijk niet mag worden herkozen, is de gedoodverfde winnaar in de peilingen.

Woensdag, de Internationale Dag van de Vermisten, gingen enkele duizenden familieleden van vermisten in Mexico-Stad en andere steden de straat op om tegen de regering te demonstreren.

Drugsoorlog

Volgens Mexicaanse mensenrechtenorganisaties is de georganiseerde misdaad in het land verantwoordelijk voor de overgrote meerderheid van het aantal verdwijningen. Zo is te lezen op de website ‘A dónde van los deaparecidos’ (‘Waar gaan de verdwenenen heen’), die nieuws over de vermissingen bijhoudt, dat de regio's waar bendes elkaar bevechten steevast ook de plaatsen zijn waar de meeste mensen spoorloos verdwijnen.

Ook de Mexicaanse autoriteiten zijn echter medeverantwoordelijk; volgens nieuwswebsite Animal Político kunnen tenminste 426 verdwijningen direct worden getraceerd naar het leger en de politie.

Mexico wordt sinds eind vorige eeuw geteisterd door een extreem gewelddadige strijd tussen tientallen grotere en kleinere drugsbendes, waar de regering militairen en paramilitaire politie-eenheden tegen inzet. Die drugsoorlog heeft, volgens cijfers van de federale regering, aan meer dan een kwart miljoen mensen het leven gekost sinds 2006.

Massagraven

Het werkelijke aantal slachtoffers ligt waarschijnlijk veel hoger, want er is weinig hoop dat de duizenden verdwenen Mexicanen nog in leven zijn. Maandelijks worden overal in het land massagraven met tientallen lichamen gevonden. Hun identiteit blijft vaak onbekend, omdat de Mexicaanse overheid nauwelijks de middelen heeft om zulke grote aantallen doden te identificeren.

Bij dat cijfer moet ook nog eens een onbekend, maar waarschijnlijk eveneens in de vele tienduizenden lopende, aantal Midden-Amerikaanse migranten worden opgeteld. Midden-Amerikanen worden evengoed vaak het slachtoffer van criminele bendes en mensensmokkelaars gedurende de gevaarlijke reis door Mexico naar de Verenigde Staten, waar ze een beter leven zoeken.

KIJK. Vijf Mexicaanse jongeren verdwenen, gemarteld en vermoord