Mexico arresteert beruchte drugsbaron die op FBI-lijst staat van meestgezochte criminelen

PORTRET. Hoe wietdealer­tje uit Borgloon de spilfiguur werd achter grootste drugs­vangst ooit: luxeleven in Marbella en dezelfde auto als Cristiano Ronaldo

Hij klom op van wietdealertje in Borgloon tot spilfiguur achter de grootste drugsvangst ooit in Europa. Sinds vorige maand zit Limburger Geert F. (49) achter de tralies. De voorzitter van motorbende Bandidos werd opgepakt in het mondaine Marbella, waar hij samen met zijn vriendin een luxeleventje leidde. De man die in grote letters ‘Fuck the police’ liet tatoeëren in zijn nek en ook een tekening van een kalasjnikov op zijn voorhoofd heeft staan, gaf zich zonder ook maar de minste weerstand over.

9 november