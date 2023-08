Mexicaanse stad wil speciale uitkijkpost voor Ufo-jagers openen

Volgens dagblad ‘La Razón’ heeft het gemeentebestuur van Ciudad Madero zelfs als onderhandelingen geopend met de lokale havenautoriteit om te bepalen waar de Ufo-uitkijkpost moet gaan komen. Hoe snel die gaan verlopen, is nog niet duidelijk; volgens burgemeester Adrián Oseguera Kernion gaat het om grond dat door de federale overheid wordt beheerd, dus kan het nog wel even duren voor er witte rook komt.

Dag van de Martiaan

Veel inwoners van Ciudad Madero en nabije omgeving denken dat de stad regelmatig door buitenaardse wezens wordt bezocht en zelfs wordt beschermd tegen natuurgeweld als de in de Golf van Mexico regelmatig voorkomende orkanen. De stad doet er alles aan om die reputatie zichtbaar te houden: in 2013 riep het zelfs een ‘Dag van de Martiaan’ en werd er aan het strand zelfs een buste van een buitenaards wezen onthuld. Ook is er een café dat is ingericht met aan Ufo's en buitenaardsen gewijde objecten en versieringen. De buste is inmiddels alweer weggehaald, maar de Ufo-gekte in de stad leeft nog steeds volop.