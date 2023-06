Mexicaanse soldaten verdacht van betrokkenheid bij ontvoering 43 verdwenen studenten opgepakt

Maandag zei Alejandro Encinas, de staatssecretaris voor Mensenrechten binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken, op Twitter dat acht soldaten in hechtenis waren genomen. Vier andere leden van de strijdkrachten zaten al in voorlopige hechtenis, onder wie een commandant die opdracht zou hebben gegeven voor de moord op zes van de slachtoffers.

Samen met corrupte politieagenten zouden de soldaten in september 2014 43 studenten van de lerarenopleiding in Ayotzinapa, in het zuiden van het land, hebben ontvoerd. De studenten zouden om onbekende redenen zijn overgedragen aan de criminele bende Guerreros Unidos. De slachtoffers werden, op enkele botfragmenten van drie jongemannen na, nooit teruggevonden, maar zijn vorig jaar officieel doodverklaard.