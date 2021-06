Mexicaanse regeringspartijen behouden meerderheid na uiterst bloedige verkiezingscampagne

De regeringscoalitie van Andrés Manuel López Obrador behoudt de meerderheid in het Mexicaanse parlement. De verkiezingscampagne wordt één van de bloedigste in de geschiedenis van Mexico genoemd. Om een indicatie te geven: op de verkiezingsdag werd bij een lokaal stembureau een afgehakt hoofd naar binnen gegooid.

Mexico’s regerende Nationale Regeneratie Beweging (MORENA) van president Andrés Manuel López Obrador en zijn bondgenoten verliezen zetels, maar behouden de meerderheid in het nieuwe Lagerhuis van het Congres. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van de verkiezingen van zondag, meldt het Mexicaans Nationaal Kiesinstituut (INE).

Naast de verkiezingen voor het Congres kozen de Mexicanen zondag ook gouverneurs en lokale wetgevers, in totaal worden meer dan 20.000 politieke posten ingevuld, zowel lokaal, regionaal als in het parlement. Verder worden ook 15 van de 31 gouverneurs gekozen. De stembusgang worden gezien als een referendum over het beleid van president Lopéz Obrador.

Volledig scherm Mensen staan in de rij om hun stem uit te brengen in Ayahualtempa, terwijl de gemeenschapspolitie de wacht houdt. © AFP

Politieke moorden

De verkiezingen vinden plaats in een klimaat van geweld. De afgelopen verkiezingscampagne wordt zelfs één van de bloedigste in de geschiedenis van Mexico genoemd. Volgens adviesbureau Etellekt zijn in totaal 91 politici, maar ook hun familieleden en leden van campagneteams, vermoord door criminele groeperingen of politieke tegenstanders. In de afgelopen acht maanden zou het gaan om zeker 35 politieke moorden. De regering beschuldigt meestal drugsbendes, die proberen om hun invloed uit te breiden.

Vrijdagavond nog werd een burgemeesterskandidaat voor het stadje Cazones de Herrera in de provincie Veracruz vermoord door een groep gemaskerde mannen. In de Mexicaanse staat Chiapas, in het zuiden van Mexico, werden zaterdagmiddag vijf mensen, die meehielpen met de organisatie van de verkiezingen, in een hinderlaag vermoord. Het totaal aantal aanvallen is ten opzichte van de verkiezingen in 2017-2018 toegenomen met 17,5 procent.

Volledig scherm Politie bij een verdacht pakketje en een dreigboodschap aan de woning van een lokale kandidate in Ciudad Juarez. © REUTERS

Afgehakt hoofd

Zondag is bij een stemlokaal een afgehakt hoofd naar binnen gegooid. Ook zijn in de buurt plastic tassen gevonden met daarin ledematen, melden de autoriteiten in Terrazas del Valle, vlak bij de stad Tijuana. De dader zou zijn gevlucht. Het is niet duidelijk of hij uiteindelijk is aangehouden. Ook is niet bekend of en hoe de actie te maken had met de verkiezingen. Elders in het land werd zondag ook nog een granaat, die weliswaar niet op scherp stond, naar een stembureau gegooid.

Volledig scherm Een lid van de Nationale Garde bij een verkiezingslokaal in Nahuatzen. © REUTERS

Volledig scherm Een politielint bij de plek waar lichaamsdelen werden gedumpt, nabij de stad Tijuana. © EPA

Volledig scherm De Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador met zijn vrouw Beatriz nadat ze hun stem hebben uitgebracht in Mexico City. © Photo News