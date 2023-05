Mexicaanse president roept hispanics in VS op om niet voor DeSantis te stemmen

De wanhopige tochten van migranten in beeld: omstreden an­ti-immigratie­maat­re­gel in VS loopt af, “chaotische situaties” aan grens met Mexico

Met de opheffing van de coronanoodtoestand in de Verenigde Staten is in de nacht van donderdag op vrijdag ook een einde gekomen aan een omstreden anti-immigratiemaatregel. Met de in maart 2020, in volle coronacrisis, ingevoerde ‘Title 42'-regeling konden illegale immigranten onmiddellijk naar Mexico teruggestuurd worden, nog voor ze nog maar een asielaanvraag konden indienen. De VS verwachten dat het einde van de maatregel zal leiden tot een grote toestroom van migranten. De afgelopen dagen kwamen er al heel wat mensen toe.