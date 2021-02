Mexicaanse marine vindt voor tientallen miljoenen aan drugs

Internatio­naal Strafhof zet Palestina-onderzoek naar oorlogsmis­da­den verder, ondanks bezwaar Israël

5 februari Het International Strafhof (ICC) in Den Haag kan doorgaan met het onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden in de Palestijnse gebieden (Gaza en de Westelijke Jordaanoever, waaronder Oost-Jeruzalem). De commissie die zich over het verzoek daartoe van hoofdaanklager Fatou Bensouda heeft gebogen, heeft vandaag bepaald dat het ICC over de jurisdictie beschikt.