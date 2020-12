‘Mexicaanse Kim Kardashian‘ (30) overlijdt na beruchte billenoperatie

LIVE. Viroloog Van Gucht: “Kaap van 10.000 overlij­dens in woonzorg­cen­tra overschre­den”

11:39 Het Overlegcomité buigt zich vanmiddag opnieuw over de coronacijfers en de maatregelen die daar tegenover staan. Versoepelingen lijken niet op tafel te liggen. Of er nieuwe strengere maatregelen komen, nu de coronacijfers opnieuw in stijgende lijn gaan, is niet duidelijk. Volg alle nieuws over Covid-19 in dit liveblog.