“Mexicaanse coronavariant opgedoken in Nederlands Limburg”

Koppige kat op dak Londense trein pas na 2,5 uur gevangen

4 maart Een gestreepte kat werd even voor vertrek op het dak van een hogesnelheidstrein in het Londense station Euston gespot. Om de kat in veiligheid te brengen, moest de trein buiten werking worden gesteld. De totale reddingsoperatie duurde bijna drie uur.