Mexicaanse autoriteiten vinden verkoolde lichamen, mogelijk vermiste jongeren

Autoriteiten in Jalisco, een deelstaat in het westen van Mexico, hebben in een leegstaand gebouw bij de stad Lagos de Moreno de verkoolde resten van tenminste vier personen gevonden. Dat maakte het lokale Openbaar Ministerie (FGE) donderdag bekend in een persbericht. Het gaat mogelijk om de overblijfselen van vier van de vijf jongeren die vorige week in de stad verdwenen en van wie eerder deze week schokkende videobeelden op sociale media werden verspreid, waarin ze werden gemarteld en vermoord.

In de verklaring benadrukt de FGE dat het op dit moment nog niet mogelijk is om de identiteit, leeftijd of het geslacht van de gevonden overblijfselen vast te stellen. Daarvoor zijn de lichamen te ver aangetast door verbranding. De resten zijn overgedragen aan het regionale forensische instituut voor verder onderzoek.

Hoewel niet bevestigd, speculeren Mexicaanse media dat de resten behoren tot vijf jongeren die vrijdag 11 augustus spoorloos verdwenen in Lagos de Moreno. De mannen, Diego Alberto Lara, Roberto Cuéllar, Uriel Galván, Jaime Miranda en Dante Hernández, waren tussen de 19 en 22 jaar oud. Ze zijn die dag voor het laatst gezien rond 11.00 uur ‘s avonds, toen ze volgens hun families een lokaal festival bezochten.

Schokkende video

De vermissing werd dinsdag landelijk nieuws, toen een schokkende video op sociale media begon te circuleren. Daarin was te zien hoe vijf jongeren, gebonden en zwaar gewond, werden gemarteld en vermoord. In de video zou onder andere een van de jongeren worden gedwongen een andere dood te slaan.

Hoewel autoriteiten en familie woensdag nog niet konden bevestigen dat het om de vijf verdwenen mannen ging, waarschuwde de speciale openbaar aanklager voor vermiste personen, Blanca Trujillo, woensdag dat het evenwel “zeer waarschijnlijk is” dat het om hen gaat.

In Mexico, waar de afgelopen vijftien jaar honderdduizenden mensen zijn omgekomen of verdwenen in extreem geweld tussen criminele bendes onderling en leger en politie, worden met grote regelmaat video's via weblogs en sociale media verspreid, waarin gruwelijke martelingen en executies te zien zijn. Vaak worden de slachtoffers daarbij eerst door gewapende en gemaskerde mannen ondervraagd en gedwongen te ‘bekennen’ dat ze tot een rivaliserende bende behoren. Volgens experts is het in veel gevallen echter onduidelijk wie de slachtoffers zijn en is het onmogelijk vast te stellen of ze daadwerkelijk banden met de georganiseerde misdaad hebben.

Volledig scherm Ismael 'El Mayo' Zambada zou volgens Mexicaanse en Amerikaanse autoriteiten aan het hoofd staan van het Sinaloa Kartel. © RV

Sinaloa Kartel

Op de video die eerder deze week werd verspreid, is volgens Mexicaanse media de letters ‘MZ’ enkele malen zichtbaar. Dat zou volgens journalist Rubí Bobadilla van het lokale dagblad ‘El Informador’ duiden op betrokkenheid van een aan Ismael ‘El Mayo’ Zambada gerelateerde bende. Zambada is de leider van het Sinaloa Kartel, een van Mexico's grootste en gewelddadigste criminele organisaties. Die groep is vooral bekend door haar oprichter, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera, die lang de meestgezochte crimineel ter wereld was en inmiddels levenslang gevangen zit in de Verenigde Staten.

Het Sinaloa Kartel is in Jalisco volgens ‘El Informador’ en landelijk dagblad ‘El Universal’ verwikkeld in een felle territoriumstrijd met het rivaliserende Jalisco Nueva Generación Kartel. Volgens de federale overheid worden in de deelstaat minstens 14.000 mensen vermist.

