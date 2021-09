Mexicaans Hooggerechtshof haalt abortus uit strafrecht

"Dit is een historische stap voor de rechten van vrouwen", zei rechter Luis Maria Aguilar na het besluit een abortuswet van een deelstaat onwettig te verklaren. Meerdere rechters benadrukten dat vrouwen zelf moeten kunnen beslissen over hun eigen lichaam.



De vrouwenbeweging in Mexico is al een tijd in opmars, de helft van de parlementariërs is vrouw. Elders in Latijns-Amerika is abortus in veel landen illegaal, maar daar wordt in toenemende mate tegen geprotesteerd. Volgens waarnemers kan het Mexicaanse besluit tot hervormingen leiden in Midden- en Zuid-Amerika.