Metroramp Mexico door fouten in constructie

Peruvianen herstellen 500-jarige Incabrug door ze met de hand te weven

16:47 Enkele Peruvianen van de Huinchiri-gemeenschap hebben een oude Incabrug, de Q’eswachaka-brug, opgeknapt in de regio rond de stad Cusco. De hangbrug, die 500 jaar geleden is gemaakt aan de hand van een traditionele weeftechniek, zakte enkele maanden geleden in. Aangezien de brug de verbinding vormt tussen twee gemeenschappen, gescheiden door de Apurimac-rivier, was een snel herstel dringend nodig.