Metro's vast in New York City vanwege overstromingen door Ida, tornado's in New Jersey

De metro's zijn in New York City stopgezet omdat stations zijn ondergelopen vanwege de zware regenval. Een aantal metro's staan vast tussen stations, maar het metronetwerk schrijft dat niemand in gevaar is. "Als je vast zit in een metro, blijf dan in de wagon, dat is de veiligste plek tenzij de conducteur iets anders meldt", schrijft het metronetwerk op Twitter. Op beelden op sociale media is te zien hoe metrostations in de stad zijn ondergelopen.

Burgemeester van de stad, Bill de Blasio, riep inwoners woensdagavond op om waakzaam te blijven. "Zoveel regen komt in deze regio niet vaak voor, we zouden daardoor dodelijke overstromingen zoals afgelopen week in Tennessee kunnen zien", vertelt meteoroloog Brandon Miller aan CNN.