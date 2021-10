Metissen klagen Belgische staat aan wegens ontvoering en mishandeling

Chinese president wil “vreedzame hereniging”, maar Taiwan gaat niet akkoord

9 oktober De Chinese president Xi Jinping heeft in een speech aangedrongen op een hereniging met Taiwan. Dat zou volgens hem wel “geweldloos” moeten gebeuren. De toespraak kaderde in de herdenking van de Chinese revolutie 110 jaar geleden, waarbij de Qing-dynastie ten val werd gebracht. Ook in Taiwan zal die gebeurtenis morgen gevierd worden. Daar wordt nu echter ontzet gereageerd. “De toekomst van het land ligt in de handen van het Taiwanese volk”, aldus de woordvoerder van president Tsai Ing-wen.