Meteorologen verwachten voor Griekenland hittegolf van meer dan 40 graden en dat mogelijk 10 dagen lang

Extreme droogte in Italië na vier maanden zonder regen

In Italië wordt het steeds erger met de aanhoudende droogte. Enkele regio’s in het noorden van het land eisen van de regering in Rome de uitroeping van de noodtoestand. “Ik denk dat het onvermijdelijk is een crisistoestand uit te roepen vanwege de droogte”, zei minister van Landbouw Stefano Patuanelli tegenover het persbureau Ansa. Komende week staat een topontmoeting op het programma tussen de regio’s en de centrale regering.

19 juni